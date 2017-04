Le voyage galère

publié le 03/04/2017 à 09:20





Le cas Frédéric

Le 19 février, Frédéric devait embarquer avec sa femme pour une semaine de détente et de farniente en Guadeloupe. Il est passé par une agence de sa région et il a signé pour un pack hôtel all inclusive + vols d’une valeur de 3820 euros. Mais le voyage ne va pas se passer comme prévu ! Le 19 février, il embarque à 10 h sur son vol Paris-Pointe à Pitre. Mais après une heure d’attente à bord de son avion, on le débarque pour problème technique. Au final, il patiente dans l’aéroport jusqu’à 17 h. Puis, on lui annonce qu'il va dormir dans un des hôtels de l’aéroport. Le lendemain, il enregistre de nouveau ses bagages et embarque à 10 h… Et l’enfer recommence ! Il y a de nouveau un problème technique et… on lui demande de débarquer...





