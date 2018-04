Le véhicule peu conforme

publié le 03/04/2018 à 09:20



Le cas de Serge

Le 17 janvier 2018, Serge passe par un professionnel pour acheter un véhicule d’occasion appartenant à un particulier. Il règle d’abord un acompte de 1450€ au mandataire avant de lui remettre un chèque de 13.000€ au nom du frère du propriétaire. La voiture fonctionne très bien. Seulement, Serge repart chez lui sans l’attelage qui lui était promis, ni avec le double des clés pourtant obligatoire. Pire, au lieu de lui remettre le certificat de cession destiné à l’acheteur, on lui remet celui qui revient à l’ancien propriétaire. On omet aussi de lui transmettre le certificat de non-gage. Et c’est bien le plus embêtant car, sans ces éléments, la préfecture refuse de lui transmettre la carte grise. D’après le garagiste qui a fait les démarches pour Serge, le véhicule serait même gagé !



