Le trop versé

publié le 31/03/2017 à 09:20



Le cas Nicolas

Nicolas est opticien indépendant et propriétaire de deux magasins. Son litige concerne le second magasin, sur lequel il est associé avec un confrère. Depuis l’ouverture de ce magasin en septembre 2015, il paie normalement ses cotisations sociales. Mais son comptable s’est rendu compte qu'il a versé plus que prévu. De l'ordre de 2400 €.





