Le Thermomix, succès jamais démenti depuis 1971

publié le 01/07/2017 à 11:01

On se met en cuisine avec un robot chauffant, le Thermomix. C'est la grande mode sur les plans de travail, les robots culinaires chauffants, toutes les marques d’électroménager proposent le leur désormais, mais longtemps il n'y en a eu qu'un seul. Depuis 1971, c'est le Thermomix, de l'allemand Vorwerk. Attention, c'est allemand mais c'est fabriqué à 80% en France, plus particulièrement à Cloyes-sur-le-Loir, en Eure et Loire. Le Thermomix ça marche tellement bien que la nouvelle ligne de production, prévue pour l'année prochaine, vient d'ouvrir. Quatre lignes de production, une usine dont la superficie a été multipliée par deux et qui s'étend aujourd'hui sur 23.000 mètres carrés. 100 millions d'euros ont été investis sur 5 ans sur ce site qui emploie aujourd'hui 420 salariés dont les trois quarts en CDI.



Toutefois, la fabrication n'est pas 100% made in France. À Cloyes-sur-le-Loir, on fabrique toutes les pièces plastiques, grâce à des lignes d'injection ultramodernes. 300 tonnes de matières plastiques transformées par an. Puis c'est l'assemblage, à la main. Mais l'électronique vient de chez Panasonic, les écrans tactiles de Slovaquie et d'Asie, le bouchon de mesure du Portugal et les fameux bols chauffants en inox, et bien ils sont fabriqués par Guy Degrenne, en Normandie. On respire un peu à Cloyes-sur-le-Loir. Avec les investissements, terminés les rythmes de fous 7 jours sur 7, on est passé au 3x8 5 jours par semaine. C'est mieux pour les 450 salariés. Mais Thermomix, c'est aussi un siège France, à Nantes et ce sont surtout 8.300 conseillères de vente dans notre pays.

Car la vente des Thermomix est un peu particulière. Vorwerk, c'est synonyme de la vente à domicile. L'entreprise est née en 1883, à Wuppertal, en 1883, elle vendait des tapis et des parquets, avant de se diversifier dans la cosmétique. Aujourd'hui, les descendants des frères Worwerk commercialisent deux produits phares : le robot aspirateur Kobold et le Thermomix. Les robots culinaires de Worwerk envahissent le marché en 1961. L'Élysée en a même commandé un en 1964. Mais la fonction chauffante, elle, date de 1971. C'est un franco-suisse, Hans Gerber, qui a cédé le brevet de son invention à Worwerk.



Worwerk qui travaille avec 640.000 conseillers vente indépendants dans le monde, dont 8.300 donc en France, 86% de femmes. Des conseillers qui organisent des démonstrations chez vous, votre voisine, votre copain, pour vous vendre cet appareil qui coûte quand même plus de 1.200 euros dans sa dernière version. Il faut être convaincant. Les réseaux sociaux sont également fortement mobilisés. Mais vous ne trouverez pas de Thermomix dans les magasins et ça marche : un million d'appareils sortent chaque année de l'usine de Cloyes-sur-le-Loir, de quoi donner le sourire à cette petite ville de 2.800 habitants !