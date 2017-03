Le serrurier sans gêne

publié le 22/03/2017 à 09:20



Le cas Carine

Lundi matin, Carine claque la porte de chez elle sans réfléchir car elle est en retard pour sa réunion. Elle réalise alors que ses clés et son dossier sont restés à l’intérieur. Cas classique : elle téléphone au premier serrurier qu'elle vous trouve sur Internet pour qu’il vienne au plus vite. Il essayera d’ouvrir sa porte avec une radio et finira par conclure très rapidement qu’il faut percer la serrure. Carine demande le prix mais il ne lui répond pas et…défonce la serrure à coup de chignole ! Une fois terminé, il lui annonce une facture de 1950 euros !!!



