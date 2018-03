Le serrurier qui ne revient pas

publié le 19/03/2018 à 09:20



Le cas de Rémi

Le 18 septembre, Rémi fait appel à une société de dépannage pour réparer sa serrure détériorée après une tentative d’effraction. Le professionnel lui annonce qu’il doit d’abord commander les pièces auprès du fabricant avant d’intervenir. Pas de problème, Rémi règle les 470€ d’acompte demandés (sur un devis global de 1566€) et il attend son retour. Seulement, les semaines passent et personne ne le rappelle. Inquiet, il recontacte la société, mais à chaque fois, on le balade. Principal argument avancé, un souci d’approvisionnement des pièces nécessaires. De plus en plus suspicieux, Rémi finit par joindre directement le fournisseur. Non seulement, il apprend qu’il a toutes les pièces à disposition, mais surtout, qu’il n’a jamais reçu la moindre commande de son dépanneur. Il ne le connait même pas...





Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !