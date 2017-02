Le salon en péril

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Vincent en litige avec un opérateur..

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 01/02/2017 à 09:20

Le cas Vincent



Vincent a repris un salon de coiffure. Avec l'opérateur téléphonique, il fait faire une modification du contrat qui dispose d'une multi-ligne. Après avoir restitué le matériel, l'opérateur lui met en place une nouvelle offre forfaitaire (avec une seule ligne). Mais cette offre n'est pas respectée. Au lieu de lui prélever 86 € par mois, on continue de lui prélever 126 €. Malgré ses réclamations, on lui facturer sur la base du contrat initial. Et puis d'un coup, c'est la tuile : l'opérateur fait une déconstruction de sa ligne....



