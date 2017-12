Le salarié éphémère

publié le 04/12/2017 à 09:20





Le cas DavidDavid est agent technico-commercial. Suite à la mise en liquidation le 11 octobre de la société pour laquelle il travaillait, son contrat de travail est transféré, sur décision du mandataire, à la holding dont dépendait son employeur. Or cette dernière ne veut pas de lui ! Résultat elle ne le paye pas, ne lui confie aucune mission, mais elle ne le licencie pas non plus. IL est coincé : il a beau chercher du travail ailleurs, personne ne peut l'embaucher tant qu'il est encore officiellement salarié de cette société.