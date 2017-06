publié le 06/06/2017 à 09:20





Le cas Laurent

Laurent est restaurateur en Bourgogne. En 2015, il achète une nouvelle caisse enregistreuse dernière génération avec écrans tactiles pour ses serveurs. Au bout de quelques mois, elle tombe en panne. Au début, ce sont des petits problèmes d’enregistrement et d’impression, mais ces pannes dégénèrent et finissent par fausser sa comptabilité, il y a des différences de 40 ou 50 € entre les factures et les commandes ! Il multiplie les appels à son fournisseur, un technicien vient chez lui plus de 10 fois mais il ne trouve aucune solution.

