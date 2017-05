Le rebondissement permanent

publié le 25/05/2017 à 09:20





Le cas Frédérique

Le 13 mars, Frédérique commande une porte de garage sur le site Internet d’une grande enseigne pour un montant de 1500 euros. 10 jours plus tard, elle reçoit un mail pour l'informer que sa commande est bien expédiée. N’ayant rien reçu mi-avril, elle relance la société, qui lui garantit une livraison début mai. Comme elle n’a pas de nouvelle, elle contacte le fournisseur qui ne comprend pas non plus : la porte est bien partie, puis elle est revenue ! Il lui dit finalement que la porte repart, et qu'elle va être contactée par le transporteur pour la livraison. Mi-mai, elle rappelle à nouveau le service client et on lui répond que le transporteur a dû se tromper d’adresse !

