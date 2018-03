Le rapport accablant

publié le 27/09/2017 à 09:20





Le cas Hughes

En avril 2016, une entreprise installe chez Hughes une pompe à chaleur pour un coût total de 19 800 euros. Tout se passe bien au début mais au bout d’une semaine, tous les ouvriers quittent le chantier sans faire les finitions. Ils laissent un gros trou dans le toit ! Malgré leurs promesses de revenir la semaine suivante, Hughes n’a plus de nouvelles ! Il est bien obligé de faire reboucher le trou, puisqu’il cause de grosses fuites chez lui. Puis il fait venir un expert, qui rend un rapport accablant : étant données les « malfaçons, absences de finitions, méthodes de ventes pratiquées et tarifs » l’expert parle d’un « abus de faiblesse » et préconise le remboursement de la totalité des sommes engagées.

