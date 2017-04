Le proprio qui ne tient pas ses promesses

publié le 11/04/2017 à 09:20



Le cas Pascale



Depuis 11 ans, Pascale vit dans un logement devenu indécent il y a quelques mois. En juin, il constate de l’humidité dans la chambre, au point que le papier peint se décolle. En octobre, une baguette en bois tombe du plafond. Ce dernier est fissuré. Il fait 11° dans votre chambre. En janvier, une expertise constate des infiltrations sur la façade, un problème d’étanchéité entre le mur et le toit, et préconise des travaux. A l’issue de l’expertise, le propriétaire accepte de faire les travaux, dont une partie est prise en charge par son assurance. Mais depuis, Pascale n'a plus de nouvelles…





