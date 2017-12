publié le 26/12/2017 à 09:20





Le cas Thibault

En juillet 2016, Thibault paie 4100 euros pour la fourniture et la pose d’un poêle à granulés. Trois mois après, lors des toutes premières utilisations, il constate des explosions, une mauvaise combustion et des grincements intempestifs… Il rappelle immédiatement le commercial. Mais au lieu de faire déplacer un professionnel, il vient lui-même changer les pièces défectueuses ! Du coup, les explosions persistent et l’appareil s’encrasse même anormalement. Quand il demande au fournisseur un remboursement, il préfère lui renvoyer de nouveau le commercial pour lui nettoyer le poêle et le conduit !