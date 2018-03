Le menuisier indélicat

publié le 16/03/2018 à 09:20



Le cas de Tatiana

Tatiana, Depuis plus de 9 mois, la maison de Tatiana est en chantier. Impossible d’y habiter et impossible de savoir quand elle pourrait emménager ! Elle vit donc, avec son compagnon et ses deux enfants, dans une petite dépendance au fond de son jardin. En juin dernier, elle entreprend de gros travaux de rénovation dans sa maison récemment achetée. En novembre, tous les artisans terminent leur part du chantier, sauf un: le menuisier. Tatiana lui avez versé 18 000€ d’acompte (entre mai et août 2017), sur une facture totale de 27 466€. Mais, depuis plus d’un mois, il ne vient plus travailler chez elle...





