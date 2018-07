Le logement indigne

publié le 03/07/2018 à 09:20



Le cas de Jennifer

Jennifer vit seule avec trois enfants dans un logement insalubre. Depuis quatre ans, elle ne cesse d’alerter ses propriétaires sur l’état de l’appartement : moisissures, problèmes d’humidité, présence de limaces… Et dernièrement elle a même retrouvé une souris dans la baignoire ! Depuis 2014, il y a eu trois inondations et dès qu’il pleut, les eaux usées remontent par les toilettes. Le propriétaire ne veut pourtant rien entendre. Elle a aussi alerté la mairie, qui a constaté l’état déplorable dans lequel se trouve le logement et a envoyé un courrier aux propriétaires. Malgré cela, rien ne bouge. De son côté, elle continue de payer son loyer de 765 euros.