publié le 18/07/2017 à 08:30

Les voitures françaises ont la cote. Depuis le début de l'année, les ventes de PSA ont progressé de plus de 2% et Renault fait une percée spectaculaire, avec des ventes en hausse de 10%. Au total, près de deux millions de véhicules ont été vendus, c'est un record. Mais ces voitures vendues, il faut les livrer et les délais s'allongent. Selon une enquête du magazine Auto Plus, le temps d’attente moyen pour récupérer sa voiture neuve s’élève à 4 mois et demi.



Il faut par exemple attendre 17 semaines pour une Citroën C1, neuf mois pour une Audi Q2 et jusqu’à 10 mois pour une Seat Ateca. Les constructeurs veulent moins de stocks. En fonction des options choisies, il faut compter un ou deux mois supplémentaires. Les constructeurs estiment désormais qu’un véhiculé livré en moins de 3 mois, cela devient une exception.

À écouter également dans ce journal

- INCENDIE - Un violent feu a ravagé une centaine d’hectares à Castagniers, près de Nice dans les Alpes-Maritimes. Les pompiers ont réussi à prendre le contrôle des flammes, mais les habitants ont eu très peur de voir leur maison partir en fumée.

- TRANSPORT - Lucy, jeune femme polyhandicapée, a dû voyager sur un vol Barcelone-Paris de la compagnie Vueling sans son siège spécialisé et a donc été forcée de passer la totalité du vol allongée sur les genoux de sa mère, qui entend porter plainte contre la compagnie pour discrimination.



- FAIT DIVERS - Un habitant du Gard n'en pouvait plus des excès de vitesse devant chez lui. Alors, il a trouvé une solution : il s'est fait passer pour un gendarme, avec faux véhicule et faux radar. Et ça a marché, avant que les gendarmes, les vrais, ne viennent mettre fin à son initiative.



- LOISIRS - Paris Plage, c’est ouvert. On peut désormais se baigner dans le bassin de la Villette. La qualité de l’eau est contrôlée avec des tests effectués tous les jours, une station d’alerte a été installée en amont du bassin. C’est la Marne qui alimente le bassin, ce fleuve est moins pollué que la Seine.



- TOUR DE FRANCE - Chris Froome aborde la dernière semaine de la course avec le maillot jaune sur les épaules, mais le Britannique s’attend à une rude bataille. "Quatre coureurs sont très près au classement, ce Tour sera le plus difficile de ma carrière", a-t-il avoué.