Le journal de 8h : la loi Travail n'a pas que des défauts

publié le 28/04/2016 à 08:37

Les syndicats se mobilisent une nouvelle fois contre le projet de loi El Khomri, ce jeudi 28 avril. Si on a beaucoup parlé de ce qui fâche les travailleurs dans ce projet de réforme du Code du travail, on a moins abordé ce qui pouvait les satisfaire, notamment les congés payés.



Si la Loi Travail est votée, il sera possible de prendre ses congés dès son embauche alors qu'il faut actuellement attendre pendant un an avant de pouvoir poser ses jours de repos. Cet assouplissement du système répond à l'évolution du monde du travail, car avec la multiplication des contrats à durée déterminée et des mobilités géographiques, certains salariés pouvaient être privés de congés payés pendant plusieurs années. Si le Parlement vote la Loi, cette simplification entrera en vigueur avant les vacances de fin d'année.

À écouter également dans ce journal

- Nouvelle journée d'action contre loi Travail ce 28 avril. Des perturbations sont attendues dans les transports. Ainsi, 20% des vols sont supprimés au départ et à l'arrivée d'Orly et les lignes B et C du RER sont impactées. Les journaux nationaux ne seront pas en kiosques.

- Un accord a été trouvé dans la nuit de mercredi 27 avril à jeudi 28 avril par les organisations de salariés et d'employeurs du spectacle sur le régime d'assurance chômage spécifique aux intermittents du spectacle. La CGT Spectacle salue des "avancées importantes". Depuis plusieurs jours, les intermittents occupaient les théâtres de l'Odéon et la Comédie français à Paris, ainsi que des théâtres à Bordeaux, Strasbourg et Lille. La CGT a indiqué que ses instances allaient se réunir dans la journée pour décider d'une signature de cet accord et de la levée des blocus.



- Un prêtre du diocèse de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), mis en cause pour des faits de pédophilie remontant aux années 1990, a été suspendu de toute fonction ecclésiastique.



- Meurtre d'Alexia : le mineur de 16 ans, interpellé mardi 26 avril est passé aux aveux. Au lendemain de son arrestation, ce dernier a expliqué avoir agi suite à une dispute qui a dégénéré. Il devrait être mis en examen dans la journée.



- Salah Abdeslam vient de passer sa première nuit dans le quartier de haute-sécurité de la prison de Fleury-Mérogis. Sa cellule de 11 m² a été adaptée, avec notamment l'installation de caméras de surveillance. Le 27 avril, le seul survivant des commandos du 13 novembre a été remis à la justice française. Les juges d’instruction lui ont notifié sa mise en examen pour : "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes", "assassinats et tentative d’assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste".



- D'après l'ONU, le cessez-le-feu en Syrie est en grand danger. Au moins 20 civils ont péri dans l'attaque d'un hôpital d'Alep par les forces gouvernementales.



- L'Atlético Madrid s'est imposé 1-0 face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions.



- Eurocoupe de Basket : la SIG s'est inclinée face à Galatasaray en finale 78-67.