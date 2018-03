publié le 02/03/2018 à 08:18

La colère gronde chez les viticulteurs. L'enseigne de distribution Lidl vend un cognac XO (Extra Old) à 19.99 euros. Un prix environ trois fois moins cher que celui du marché, qui est estimé comme "non-viable" par les producteurs.



"19.99 euros pour un XO, ils nous prennent pour des libellules ? C'est très compliqué et très long de faire un cognac, c'est tout un savoir-faire. Mettre des prix d'appels sur des produits d'exception, je trouve ça un peu gros et c'est très dévalorisant pour notre produit", déplore au micro de RTL, Christophe Véral, le président de l'Union des viticulteurs pour l'AOC Cognac.

Les supermarchés Lidl ont débuté mercredi 28 février cette opération de promotion du cognac Bredon, qui appartient au groupe français Terroirs Distillers, dans le cadre des ventes "produits de prestige" qui comprend également du foie gras ou encore des cèpes séchés.

