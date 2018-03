Le groupe Comcast rachète DreamWorks pour 3,8 milliards de dollars

publié le 29/04/2016 à 00:53

Le plus grand studio indépendant d’Hollywood est sur le point d’intégrer le groupe américain Comcast. Le câblo-opérateur a annoncé qu’il allait faire l’acquisition des studios DreamWorks pour 3,8 milliards de dollars. Les studios d’animation, créés entre autres par le réalisateur Steven Stpielberg, avaient notamment produit les films de la série Shrek et Kung-Fu Panda.



La société de télécommunication Comcast avait déjà fait l'acquisition du studio Universal Pictures, aussi connue pour ses films d’animation comme Moi, moche et méchant, mais aussi des blockbusters tel que la série des Harry Potter ou Fast and Furious. En faisant l’acquisition de DreamWorks, la société Comcast espère faire front contre de nouveaux concurrents sur le marché de l'offre cinématographique, comme Netflix et Amazon.