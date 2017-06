Le garagiste condamné

publié le 20/06/2017 à 09:20





Le cas Jonathan

Jonathan achète une voiture en février 2015 pour 4200€, mais il n'est pas satisfait. Le véhicule propose plusieurs défaillances techniques et, surtout, le garage est dans l’incapacité de lui délivrer la carte grise. Après deux ans de mises en demeure, de procédure et d’enquête, le garage est condamné au tribunal à lui rendre les 4 200€ et à lui régler 1 500€ de dommages et intérêts. Le jugement a été rendu fin avril et malgré les relances de son avocat et d’un huissier, il n'est toujours pas remboursé..

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

