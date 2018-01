Le fuel pour compagnon quotidien

publié le 24/01/2018 à 09:20

Le cas de Bertrand

Tiphaine, la fille de Bertrand, et son conjoint, font l’acquisition d’une maison avec jardin le 23 septembre 2015 pour 142.000€. L’emménagement se passe bien. Les premiers mois aussi. Sauf que tout bascule au printemps 2017. De fortes pluies inondent la cave. De l’eau s’infiltre, mais pas que ! Il y a aussi du fuel ! Le sous-sol a beau être évacué et nettoyé, une forte odeur persiste. Tiphaine inspecte l’avant de la maison pour comprendre. Et là, c’est la stupeur ! Elle découvre une cuve de fuel enterrée ! Impossible de la laisser en l’état. Mais le prix des travaux est évalué à 2670€ et fait froid dans le dos. Tiphaine recontacte les vendeurs pour une prise en charge. Refus catégorique de leur part. Pourtant, ils étaient bien au courant du problème et ils n’ont, a priori, averti personne.



