Le fils oublié

publié le 29/03/2018 à 09:20



Le cas de Charlène

En janvier dernier, Charlène part au Mexique avec son compagnon et son fils de 5 ans. Le séjour était très agréable mais l’organisation un peu moins… En décembre, elle réserve ce séjour sur Internet. Elle paie payez 3 545€. Le jour de son départ, il est 4h du matin, elle est à l’aéroport, on lui dit que le billet d’avion de son fils n’est pas réservé par le site Internet, seule, elle et son compagnon, peuvent monter dans l’avion. Elle tente de contacter le site en question. Mais, ce n’est qu’en début d’après-midi qu’il lui trouve une solution : son départ est décalé au lendemain, pour rattraper la journée perdue, le site lui propose de passer une nuit de plus sur place. Mais elle n’est pas au bout des surprises…





