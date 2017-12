Le drôle de vendeur

publié le 01/12/2017 à 12:00

Le cas de PatriciaLe 17 juin 2017, Patricia achète un véhicule d’occasion chez un professionnel pour la somme de 5800 €. Seulement, au bout de deux jours, il tombe en panne de batterie. Sans attendre, elle se rend chez un garagiste. Celui-ci examine de près son véhicule. Et son constat est sans appel ! Le véhicule serait impropre à la circulation ! Absence de carter sous le moteur, fuite d’huile au niveau de la pompe de direction, pare choc et jupe arrière pliés et rafistolés avec de la colle à pare-brise… Les défaillances font froid dans le dos ! Elle recontacte dans la foulée le vendeur pour qu’il lui reprenne le véhicule. En l’absence de retour de sa part, elle confie ensuite le dossier à sa protection juridique. Une expertise amiable et contradictoire a lieu le 7 septembre. Le résultat confirme qu’il y aurait bien un vice caché. Elle apprend même même que ce véhicule était voué à la destruction. .