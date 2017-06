Le drôle de conseiller

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 26/06/2017 à 09:20





Le cas Jean-Claude

Fin décembre, il reçoit un coup de téléphone de quelqu’un qui se présente comme un conseiller de sa banque en ligne. Il lui explique que suite à une restructuration du site Internet, il doit vérifier ses identifiants et ses mots de passe. Comme il connaît tous ses codes (identifiant et mot de passe) il ne se méfie pas, il confirme. Dans la semaine qui suit, le conseiller achète et vend des actions, vide l’intégralité de ses comptes, vole les économies de toute une vie : au total environ 300 000€.

