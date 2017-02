Le dépôt de garantie bloqué

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui d'Anne-Marie qui court après son dépôt de garantie...



Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 08/02/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Anne-Marie



Anne-Marie quitte sa location, le 10 septembre. A l’état des lieux de sortie, tout se passe bien : les propriétaires n’inscrivent rien d’autre que « RAS », « rien à signaler », pour chaque pièce de la maison. Ils la félicitent même d’avoir si bien entretenu les lieux ! Elle s'attend donc à recevoir le remboursement de son dépôt de garantie de 700 euros sous un mois (comme le prévoit la loi Alur). Mais le 10 octobre, toujours rien. Elle laisse passer le mois d’octobre, puis, début novembre, elle envoie une lettre recommandée pour réclamer son dû. Le 19 novembre, elle une réponse pour le moins surprenante : ses propriétaires lui annoncent qu’ils ne lui rembourseront pas sa caution, et avancent plusieurs prétextes….





Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...







Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels





Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !