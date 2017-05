Le déménagement riquiqui

publié le 08/05/2017 à 09:20





Le cas Cyril

Début 2016, Cyril déménage de Miami en Slovénie. Il contacte une société de transport pour déménager ses meubles. Ceux-ci doivent transiter par Paris et rester 2 mois dans un garde-meubles, avant d'être livrés en Slovénie. Il paie plus de 3000 € pour le transport et 120 euros par mois pour le garde-meubles. Le transport des biens se fait par voie maritime fin mars et le container est réceptionné à Paris le 1er avril par la société de garde-meubles. Les meubles arrivent en Slovénie en septembre. Problème : il en manque la moitié !

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !