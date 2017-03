Le démarchage juteux

publié le 03/03/2017 à 09:20



Le cas Françoise

En octobre dernier, le frère de Françoise, qui a eu un AVC et qui est très diminué, est démarché par une société par téléphone. On lui annonce qu’il y aurait des capricornes dans les boiseries de sa commune et qu’il faut faire un dépistage. Elle vient sur place, lui confirme la présence des petits insectes dans le bois, et lui fait un devis pour traiter le bois de sa maison. Elle en profite aussi pour lui dire qu’il faut absolument installer une VMC, et traiter sa toiture pleine de mousse. Résultat : elle lui fait signer trois devis pour un total de… 11 750 euros !!!









