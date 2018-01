Le crépi décrépi

publié le 17/01/2018 à 09:20





Le cas Chantal

Chantal vit dans une maison avec sa mère de 92 ans. Le 21 octobre 2014, elle engage une entreprise pour réaliser des travaux intérieurs et pour enduire la façade du garage avec un crépi teinté. Elle règle en deux fois la totalité du devis, soit 3986€. Mais, lors de la réception du chantier, elle déplore plusieurs problèmes sur la partie façade. Sur plusieurs pans de mur, le crépi est boursouflé. Et ce n’est pas le pire. Car l’artisan n’a visiblement pas pris le soin d’appliquer un enduit d’accrochage avant de poser le revêtement souhaité. Résultat, des bouts de crépi s’effilochent et laissent de nouveau apparaître la peinture blanche qui recouvrait auparavant le bâtiment ! Confronté à son mécontentement, L’artisan lui promet qu’il reprendra le chantier. Sauf qu’il ne revient jamais.