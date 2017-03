Le crédit forcé

publié le 29/03/2017 à 09:20



Le cas Sandy

En janvier dernier, Sandy fait l’objet d’une saisie de 701,59 € sur ses comptes. Puis, un document d’huissier le prévient d’une saisie-attribution de 14 134,11€. Paniquée, elle appelle sans tarder le cabinet d’huissier. Mais impossible d’éclaircir la situation, on lui demande juste de payer. Déboussolée, elle contacte directement l'organisme de crédit qui lui réclame de l'argent et là, on annonce qu'elle aurait signé un crédit en qualité de co-emprunteur. Elle tombe des nues, car elle n'a jamais signé pareil document !







