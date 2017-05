Le crédit à l'insu de son plein gré

publié le 10/05/2017 à 09:20





Le cas Fabrice

Le 16 avril, Fabrice fait une demande en ligne pour un crédit. Mais le lendemain, il change d’avis parce qu'il trouve une offre plus intéressante ailleurs. Il appelle la banque et on lui affirme que la demande va être annulée. D’ailleurs, un mail de la banque confirme que tant que les pièces du dossier ne sont pas envoyées, le crédit n’est pas lancé. Il ne complète donc pas son dossier volontairement, afin qu’il soit bien annulé. Pourtant, 10 jours plus tard, surprise : il reçoit 12000 € sur son compte !

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !