Le contrat changé en cours de route

publié le 05/04/2017 à 09:20





Le cas Christian

Le 29 mars 2013, Christian achète un véhicule (22 050 €). Le kilométrage est faible, le véhicule n'a qu'un an (1ère mise en circulation le 28 mars 2012). Pour être tranquille, il souscrit un contrat maintenance - du 6 avril 2013 au 6 avril 2018- pour lequel il paie des mensualités de 49 €. Et ce contrat prévoit une prise en charge totale durant cette durée de cinq années (panne, révision, entretien courant). Il n'a qu'à régler votre carburant bien sûr et les pneus s'il faut les changer. Mais le 1er juin 2016, il apprend tout à fait fortuitement sur l'informatique de la marque, que le dit-contrat s'achève le 27 mars 2017 au lieu du 6 avril 2018





