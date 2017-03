Le commerce en péril

publié le 08/03/2017 à 09:20



Le cas Moktar

Le 9 janvier dernier, Moktar ouvre son snack sur la commune de Saint- Armand-Les-Eaux. Il souscrit un contrat chez un opérateur téléphonique pour avoir une ligne fixe pour le snack. Mais, dès l’ouverture, il réalise qu’il n’y a aucun client qui lui téléphone…alors qu'il a fait imprimer plus de 20 000 flyers, 10 t-shirts et 5000 cartes de fidélités avec ce numéro et que Moktar livre à domicile !









