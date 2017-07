Le chef d'entreprise aux abois

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 03/07/2017 à 09:20





Le cas Martine

Le mari de Martine est chef d’entreprise. Le 28 décembre 2016, il reçoit une signification d’acte de la part d’huissiers pour le non-paiement de ses cotisations à un organisme. Il tombe des nues, d’autant qu'il vient de régler un acompte de 4500 euros pour son troisième trimestre. Après 32 ans d’activité, il n'a jamais vu ça ! Est-ce une erreur administrative ? Est-ce une confusion avec une autre entreprise ? Toujours est-il qu'on lui fixe un échéancier avec l’obligation de payer 6287 euros en quatre fois, de février à mai 2017. Il se déplace chez les huissiers pour tirer l’affaire au clair et démontrer sa bonne foi. Problème, l’étude refuse de le recevoir et convoque même les gendarmes ! Malgré ses réclamations, il n'a plus de nouvelles… En tout cas jusqu’au 30 mai, date à laquelle les huissiers bloquent 20.911,45 euros sur le compte de la société !

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !