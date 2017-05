Le chantier perpétuel

publié le 05/05/2017 à 09:20







Le cas Agnès:

Agnès a fait appel à une entreprise de construction pour faire une extension à sa maison en la surélevant d’un étage. Il y en a au total pour près de 49 000€ et 45 jours de travaux à partir du 15 mars. Pendant le chantier, vous elle remarque (13 jours de présence), ses meubles sont abîmés, sa toiture n’est pas bâchée … Après des jours de pluie, sa maison est complètement inondée et le compteur électrique ne marche plus. Elle est inhabitable et elle doit trouver des solutions pour se reloger. Elle demande à l’entreprise qu’elle revienne pour réparer ce qu’elle a fait et qu’elle continue les travaux pour lesquels elle a versé 7 500€ d’acompte. Elle lui dit qu’elle va venir mais elle souhaite 8 500€ pour acheter les matériaux et continuer son chantier.

