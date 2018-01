Le chantier en suspens

publié le 03/01/2018 à 09:20





Le cas Jacqueline

La fille de Jacqueline et son compagnon font appel en septembre 2016 à une société pour rehausser leur maison en bois. Après acceptation de devis, ils versent un acompte de 13.393 € (sur une facture de 44.644 €). Problème, les travaux ne démarrent jamais. Et pour cause, ils apprennent que la société est en cours de liquidation judiciaire ! Heureusement, l’entrepreneur monte une nouvelle entreprise mais, cette fois, celle-ci est au nom de sa femme. Pour s’assurer que le chantier aura bien lieu, la fille de Jacqueline et son compagnon lui font rédiger un nouveau contrat. Sur le document, un lancement de travaux est prévu le 1er avril 2017. Problème, le délai n’est pas tenu. Depuis, les reports se succèdent. D’abord décalé en septembre, le chantier est ensuite fixé en octobre avant d’être carrément repoussé en février 2018 !