Le chantier abandonné

Le cas Catherine

En 2015, Bruno décide faire faire construire sa maison dans les Alpes-Maritimes. Sous les conseils d’un ami, il contacte une société spécialisée dans la plomberie, qui se trouve à Béziers. Il verse un acompte de 10 500 euros à l’entreprise, et les ouvriers doivent intervenir pour la plomberie, début juillet 2016. Mais la veille du chantier, le gérant de l’entreprise lui téléphone et lui explique que la maison qu'il a spécialement louée pour les ouvriers ne convient pas, car ils refusent de dormir dans des lits superposés. Ils sont donc retournés à Béziers, le laissant en plan sur le chantier, tout en ayant encaissé le chèque de 10 500 euros...



