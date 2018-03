Le champagne impayé

publié le 05/03/2018 à 09:20

Le cas de d'Alain

Alain est viticulteur et vend son champagne depuis six ans. Fin septembre 2017, il fournit du champagne à plusieurs défilés de la fashion week de Paris. Suite à cet événement, il a deux factures impayées avec deux clients différents. Aucun des deux ne conteste les factures, mais ils repoussent chaque fois la date de paiement. Le premier, qui lui doit 235 euros, avait promis de le régler fin novembre mais il attend toujours. Le second, qui lui devait 197 euros, lui avait demandé un délai. Il lui a donc donné jusqu’au 18 février. Il a eu un virement de 100 euros, mais il n’a plus de nouvelles de lui pour le paiement des 97 euros restants ! Il est en colère, car ces factures, pour un événement comme la fashion week, ne sont pas très grosses.





