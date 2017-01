Le cauchemar de la toiture

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Sandy en litige avec un consturcteur.

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 25/01/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Sandy



En 2016, Sandy recrute un professionnel pour la construction de sa maison. On lui promet une livraison en octobre 2016, avec comme date butoir février 2017. Le chantier débute en mai 2016. La maçonnerie se passe bien mais en juin, au moment de la pose de la charpente, le chantier s’arrête soudainement. Et, à son retour de vacances fin août, elle se rend compte que rien n’a été fait au niveau de la toiture, elle s'en inquiète. Sandy demande à un ami couvreur de venir voir. Sur place, il constate de nombreuses malfaçons, qu’il répertorie dans un rapport. Selon lui, en l’état, le toit s’effondrerait au bout de 5 ans !





Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.





Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !