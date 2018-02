Le cabaret sans caisse

publié le 19/02/2018 à 09:20

Le cas de Gérard

Gérard est d’un cabaret music-hall. Fin novembre, il achète une caisse enregistreuse. Cet outil est en effet devenu obligatoire cette année et remplace son ancien système de billetterie. Le matériel plus l’installation lui coûte au total 388 euros. Mais depuis deux mois et demi, cette caisse est inutilisable, pour la simple raison que personne n’est venu l’installer ! Gérard relance régulièrement le vendeur et la marque, mais il attend toujours..





Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !