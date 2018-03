Le bénévolat forcé

publié le 15/03/2018 à 09:20

Le cas de Jacques

Jacques est professeur de sciences physiques. En 2014, une société de conseil missionnée par l’Etat le contacte pour créer une nouvelle maquette pédagogique. Son travail aura pour vocation d’être proposé à la rentrée suivante aux élèves de BTS souhaitant suivre un enseignement à distance. Il accepte et tout le monde tombe d’accord pour une rémunération à hauteur de 4400€. Par la suite, Jacques rend la maquette en temps et en heure. Tout le monde semble satisfait. Seulement, son commanditaire ne le règle jamais. Devant l’inertie du gérant, Jacques saisit la justice et le 8 mars 2017, il gagne son procès. La société de conseil est condamnée à lui régler 4850€ (dont 450€ de dommages et intérêt). Mais malgré la signification du jugement le 4 octobre dernier par un cabinet d’huissiers, rien ne se passe.





