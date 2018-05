publié le 19/05/2018 à 11:27

Lacoste fête ses 85 ans cette année et se porte bien. Les deux milliards d'euros de chiffre d'affaires ont été dépassés, deux produits Lacoste par seconde se vendent dans le monde. Du textile, du linge de lit, du parfum, des lunettes.. La marque est présente dans 117 pays.



Certains produits sont inévitablement fabriqués en Chine, mais pas tous. Prenez le fameux polo : sur les 30 millions de pièces écoulées chaque année, 600.000 sont confectionnées dans l'usine historique de Troyes. 3 à 4 millions y sont également réalisés mais elles sont assemblées ailleurs.

En France, il y a neuf sites de production Lacoste, un millier de salariés à Troyes, 2.000 dans le pays et 10.000 dans le monde. Dans l'hexagone, l'entreprise s'est lancée dans la formation de nouveaux bonnetiers, teinturiers ou couturiers - trois métiers qui ont quasiment disparu du territoire - avec sa propre école. D'ex-diplômés en anglais, ex chauffeurs routiers ou ex manutentionnaires sont donc en train d'apprendre à piloter une machine à tisser de la maille.

La fin d'une aventure familiale qui date de 85 ans

En revanche, Lacoste n'est plus une marque française car la famille s'est déchirée il y a quelques années. La presse comparait même la guerre entre les héritiers de René Lacoste au feuilleton Dallas ou à certaines scènes du Parrain. Malgré une thérapie familiale, la moitié des descendants a vendu il y a cinq ans ses actions au groupe suisse Maus, propriétaire, entre autres, d'Aigle... La fin d'une aventure familiale qui date donc de 85 ans.



Elle a commencé avec la rencontre, au début des années 30, de René Lacoste, célèbre mousquetaire, après une carrière spectaculaire de champion de tennis, et André Gillier. Ce dernier, un grand du textile de la ville de Troyes, n'est autre que le créateur... des slips kangourous.



Ensemble, ils lancent en 1933 la première chemise en jersey piqué blanc, avec des manches courtes, et avec un crocodile vert brodé - c'est la première fois qu'une marque est visible à l'extérieur du vêtement. Les deux hommes ont choisi le crocodile parce que c'était le surnom de René Lacoste. Le joueur qui ne lâchait jamais sa proie avait été rebaptisé "l'alligator" par un journaliste américain. Désormais, Lacoste habille le roi d'Espagne, comme le petit rappeur de Bobigny... Et ça, la marque en est très fière.