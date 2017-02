La voiture interdite

publié le 28/02/2017 à 09:20



Le cas d'Ingrid

Fin décembre 2016, Ingrid achète un véhicule (3490 €). D'emblée, elle n'a pas la carte grise, le garage doit s'en occuper comme c'est écrit sur la facture. Après 3 semaines sans nouvelles, elle lui téléphone et laisse des messages vocaux, puis des sms. Elle lui envoie aussi une lettre recommandée, mais en vain. Le gérant n'est jamais là, toujours en déplacement, hormis une fois où il lui promet d'aller à la Préfecture pour récupérer la carte grise. Le temps passe et rien n'arrive. Elle se déplace en Préfecture. Et là, c'est la stupéfaction: elle apprend que l'immatriculation de son véhicule est impossible...







