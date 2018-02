La voiture HS

publié le 16/02/2018 à 09:20



Le cas de Sandra

le 15 décembre 2017, Sandra achète un véhicule d’occasion 4990€ chez un professionnel. Mais, le 16 janvier, elle a une drôle de surprise. Sa voiture s’arrête en plein milieu de la route et ne redémarre plus ! Elle fait tout de suite immobiliser son véhicule dans une concession de la marque. Là-bas, elle demande un diagnostic. Et le premier constat est accablant. La chaîne de distribution et les injecteurs seraient défectueux. Un démontage complet du moteur est à prévoir. Sans attendre, elle recontacte le vendeur pour qu’il prenne en charge les réparations. Vous lui demandez aussi pourquoi il ne vous a jamais remis de PV du dernier contrôle technique. Mais le professionnel fuit ses responsabilités et botte constamment en touche.





