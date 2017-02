La voiture abonnée aux réparations

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Laetitia en litige avec un vendeur de voitures.

par Julien Courbet publié le 14/02/2017 à 09:20

Le cas Laetitia



Le 12 juillet 2016, Laetitia achète un véhicule (4690 €). Mais dès la sortie du garage, un voyant s’allume et le vendeur professionnel répare. Puis, un bruit retentit sous le capot et un autre garagiste constate plusieurs défauts : « 2 soufflets de cardan ouverts, ainsi que les rotules de direction HS ». Et puis, tout s’enchaîne : liquide refroidissement qui fuit régulièrement, les feux stop qui s’éteignent à leur guise, voyant du liquide de refroidissement qui s'affiche. La voiture s’allume, mais refuse de démarrer. Et ce n'est pas fini !





