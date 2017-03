La société éphémère

publié le 13/03/2017 à 09:20



Le cas Bruno

Le 9 mai 2015, Bruno signe un contrat avec une société à la Foire de Paris pour la pose de plafonds tendus. Il paie 2500€. Les travaux sont réalisés le 27 mai 2015. Dix mois plus tard, les chevilles commencent à ressortir du mur. Il prévient la société, mais vous n’a pas de nouvelles. Le problème s’aggrave et fin septembre 2016, il relance la société, photos à l’appui. On promet de le rappeler, mais rien. Il insiste de nouveau fin octobre, et on lui fixe un rendez-vous pour le 19 novembre. Le matin, la société le prévient qu’elle aura un peu de retard. Depuis, plus de nouvelles, personne n’est jamais venue !









Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels





Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !