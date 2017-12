La pizza en version grecque

publié le 14/12/2017 à 09:20







Le cas Joseph-MarieAnthony est pizzaiolo à son compte, il gère un food-truck. Suite à un incendie, il avait dû changer de four. En septembre dernier, il en repère un sur un site Internet, il appelle pour passer commande et il paie 1 928€16. Son four lui est livré avec du retard, deux mois et demi après la commande et ce n’est pas le bon modèle ! Il devait recevoir un four avec une puissance de 9 Kw et pouvant atteindre 450 degrés, comme indiqué sur la facture d’achat, hors le modèle qu’on lui a livré ne fait que 8 Kw et n’excède pas 340 degrés. Ses pizzas ne peuvent pas cuire à la bonne température ! Cerise sur le gâteau, le manuel du four est en grec !