La panne à répétition

publié le 17/11/2017 à 09:20





Le cas Brigitte

Le 23 juin dernier, Brigitte fait reprendre son véhicule dans un garage pour 4900 € et elle en achète un autre dans cet établissement pour la même somme. Mais, deux mois après, elle tombe en panne. La boîte de vitesse robotisée ne fonctionne plus. Le vendeur prend en charge le remorquage et les réparations. Il récupère le véhicule 10 jours plus tard. Seulement, Brigitte parcourt 100 mètres et, déjà, elle ne peut plus passer plus passer les vitesses ! Le garagiste change deux joints. Cette fois, plus de doute pour lui, elle n'aura plus de problèmes ! Hélas, le 1er octobre, elle tombe une troisième fois en panne !

CPVA à Amiens

Très prochainement Ca peut vous arriver vient à votre rencontre.

Nos négociateurs se déplaceront dans votre région pour régler vos problèmes sur le terrain.

Vous habitez Amiens ou ses environs, appelez-nous vite au 32 10 ou laissez-nous un message sur RTL.fr ou Facebook.

Nous viendrons chez vous pour vous aider !



Première destination, on répète : Amiens et sa région !



Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !