La mutuelle qui n'arrive jamais

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de GInette qui se bat pour récupérer sa carte mutuelle.



Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 06/02/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Ginette



Le 1er juillet, Ginette souscrit avec son époux à une nouvelle mutuelle. Son mari reçoit sa carte de tiers payant en août. Mais pas elle. Malgré plusieurs coups de fil et l’envoi d’une lettre recommandée en octobre, la situation est bloquée. Son dossier est pourtant complet. La seule explication qu'on lui donne ? « Ça bloque à l’édition ». Après 7 mois d’attente, elle a l’impression que l'on se moque d'elle





Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...







Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels





Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !