La maison sans électricité

publié le 02/07/2018 à 09:20



Le cas de Steve

Steve et sa femme décident faire construire une maison. Et ils essaient coûte que coûte de se raccorder à l’électricité et au compteur de chantier provisoire pour procéder aux travaux d’intérieurs, dans le but de pouvoir y habiter le plus rapidement possible.

Mais, à leur surprise, toutes ses demandes de raccordement sont déboutées sous prétexte qu’il y a un Mobil’ Home dans son jardin. Mobil’ Home qui lui appartient ! Ils ont beau le déplacer sur une autre parcelle de terrain pour qu’il n’y est aucune ambiguïté quant à la nature du raccordement, faire des courriers, les relancer par mail ou même une déclaration sur l’honneur. Rien n’y fait !