La maison sans chaleur

publié le 22/02/2018 à 09:20



Le cas de Dimitri

Avec sa compagne, Dimitri souhaite réaliser le rêve de sa vie. Le 17 juin 2016, il engage une entreprise pour la construction de sa maison clé en main pour 124.257€. Les travaux ont lieu comme prévu. Mais lors de la remise des clés le 1er août 2017, il se rend compte de plusieurs problèmes dont un de taille : il n’a pas de chauffage ! A cause d’une pièce manquante, la pompe à chaleur n’a pas pu être installée. Et ce n’est pas tout. L’air extérieur s’engouffre par les trous des gaines qui n’ont pas été bouchés. Quant à la VMC, elle n’est pas non plus connectée. Résultat, l’étude thermique obligatoire pour un bâtiment neuf n’a pas pu être validée. Comme Dimitri doit rendre son appartement, il signe tout de même la réception de maison, mais il émet des réserves. Le constructeur lui promet bien de terminer le chantier d’ici fin août. Seulement, depuis, rien n’est fait. Malgré de nombreuses relances, personne ne revient vers lui.







Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !